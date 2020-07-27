حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العراق تتخطى الـ112 ألف حالة


حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العراق تتخطى الـ112 ألف حالة
2020/07/27 | 16:03 - المصدر: الترا عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 2553 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 

قالت الصحة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم فحص (17141) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (929839)". 

أضافت "سجلت  وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم (1927) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   221

بغداد / الكرخ      303

مدينة الطب        100

النجف الأشرف    111

السليمانية            32 

أربيل                65 

دهوك              3               

كربلاء             161

كركوك             85

ديالى               62

واسط              115           

البصرة             143

ميسان              45

بابل                 167  

الديوانية            61  

ذي قار             75  

الأنبار               15 

المثنى              110 

نينوى              22               

صلاح الدين        31    

- الإصابات الجديدة لهذا اليوم  : 2553 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   339

بغداد الكرخ     329   

مدينة الطب      32   

النجف            66

السليمانية        110        

أربيل            74

دهوك            13                

كربلاء        263 

كركوك       132   

ديالى          77

واسط         95 

البصرة       303

ميسان          83

بابل           170 

الديوانية       129   

ذي قار        42

الأنبار          20

المثنى          100

نينوى          67 

صلاح الدين    109    

- الوفيات  96     حالة  وكما يلي:

بغداد الرصافة     10

بغداد الكرخ        9

مدينة الطب       2 

النجف             4

السليمانية        9

أربيل         8                  

كربلاء          5

كركوك         8 

ديالى            2 

واسط           4

البصرة         8

ميسان         1

بابل           8 

الديوانية      4 

ذي قار        3                 

المثنى         2

نينوى           7 

صلاح الدين    2             

مجموع الشفاء :  77144  ( نسبة الشفاء  68.5 %)                       

مجموع الإصابات: 112585                                                    الراقدون الكلي:    30983                                                          الراقدون في العناية المركزة: 415                                                  مجموع الوفيات:   4458". اقرأ/ي أيضًا: 

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