2020/07/27 | 16:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 2553 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

قالت الصحة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم فحص (17141) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (929839)".

أضافت "سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (1927) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 221

بغداد / الكرخ 303

مدينة الطب 100

النجف الأشرف 111

السليمانية 32

أربيل 65

دهوك 3

كربلاء 161

كركوك 85

ديالى 62

واسط 115

البصرة 143

ميسان 45

بابل 167

الديوانية 61

ذي قار 75

الأنبار 15

المثنى 110

نينوى 22

صلاح الدين 31

- الإصابات الجديدة لهذا اليوم : 2553 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 339

بغداد الكرخ 329

مدينة الطب 32

النجف 66

السليمانية 110

أربيل 74

دهوك 13

كربلاء 263

كركوك 132

ديالى 77

واسط 95

البصرة 303

ميسان 83

بابل 170

الديوانية 129

ذي قار 42

الأنبار 20

المثنى 100

نينوى 67

صلاح الدين 109

- الوفيات 96 حالة وكما يلي:

بغداد الرصافة 10

بغداد الكرخ 9

مدينة الطب 2

النجف 4

السليمانية 9

أربيل 8

كربلاء 5

كركوك 8

ديالى 2

واسط 4

البصرة 8

ميسان 1

بابل 8

الديوانية 4

ذي قار 3

المثنى 2

نينوى 7

صلاح الدين 2

مجموع الشفاء : 77144 ( نسبة الشفاء 68.5 %)

مجموع الإصابات: 112585 الراقدون الكلي: 30983 الراقدون في العناية المركزة: 415 مجموع الوفيات: 4458". اقرأ/ي أيضًا:

الصحة: رفع الحظر كليًا بعد العيد يعتمد على الموقف الوبائي

العراق..



مؤشر "كورونا" يكسر حاجز 110 آلاف إصابة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العراق تتخطى الـ112 ألف حالة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العراق تتخطى الـ112 ألف حالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).