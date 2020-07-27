2020/07/27 | 16:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الاثنين، وفاة الفنان خلف ضيدان
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة الفنانين: وفاة الفنان خلف ضيدان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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