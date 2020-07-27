نقابة الفنانين: وفاة الفنان خلف ضيدان

2020/07/27 | 16:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الاثنين، وفاة الفنان خلف ضيدان

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