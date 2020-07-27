2020/07/27 | 17:05 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر لبناني: حزب الله أطلق صاروخا على آلية إسرائيلية في هجوم بمزارع شبعا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/27 | 17:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر لبناني: حزب الله أطلق صاروخا على آلية إسرائيلية في هجوم بمزارع شبعا) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر لبناني: حزب الله أطلق صاروخا على آلية إسرائيلية في هجوم بمزارع شبعا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).