مدافع منتخب الجزائر يثير اهتمام ريال مدريد

2020/07/27 | 17:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يبحث نادي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني في موسم 2019/2020 عن التعاقد مع ظهير أيمن جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة تحت قيادة المدرب، زين الدين زيدان.وذكرت صحيفة “Le10Sport” الفرنسية أن “ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس، يوسف عطال، بطل كأس أمم إفريقيا 2019 مع منتخب الجزائر دخل على رادار […]

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