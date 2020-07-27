واشنطن: الوجود العسكري طويل الأجل حيوي للعراق وللأمن العالمي

2020/07/27 | 17:08 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد الولايات المتحدة الأميركية لعقد جولة جديدة من مفاوضات الحوار الاستراتيجي مع العراق قبل نهاية هذا الشهر، على أن تعقد هذه المرة في العاصمة الأميركية وجهاً لوجه، فيما تعتبر إدارة الرئيس الأميركي،

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