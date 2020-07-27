تقليص الدوام الحكومي في محافظة عراقية

2020/07/27 | 17:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر محافظ كربلاء المقدسة في العراق نصيف الخطابي، الاثنين، تقليص الدوام الرسمي في المحافظة ساعة واحدة....

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