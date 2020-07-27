2020/07/27 | 17:12 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي يوجه بإجراء عمليات صيانة للشبكات الكهربائية داخل الأحياء السكنية

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