تفاصيل الإصابات المسجلة هذا اليوم في الانبار

2020/07/27 | 17:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… أعلن رئيس اللجنة الاعلامية لخلية ازمة كورونا في الانبار احمد الراشد، الاثنين، مواقع الإصابات الجديدة، بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقال الراشد، لـ /المعلومة/ إن “4 مصابين بفيروس كورونا في قضاء عانه، و6 مصابين بفيروس كورونا في قضاء العامرية ،6 مصابين بفيروس كورونا في قضاء الگرمة ، ومصابين عدد ٢ في […]

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