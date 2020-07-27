الكاظمي يوجه كلمة اليوم

2020/07/27 | 17:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر مطلع بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيوجه كلمة للشعب اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "رئيس الوزراء سيوجه كلمة اليوم للشعب ويرجح ان تتناول الاحداث التي شهدتها تظاهرات الامس وسط بغداد".

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول أصدر في وقت سابق بياناً بشأن أحداث ساحة التحرير.

وقال رسول في بيانه ان "القوات الامنية العراقية المكلفة بحماية المتظاهرين السلميين لديها توجيهات واضحة وصارمة بعدم التعرض لاي متظاهر، وان حاول استفزازها، وانها تمتنع عن اللجوء للوسائل العنيفة الا في حال الضرورة القصوى وتعرض المنتسبين لخطر القتل".

واضاف إن "هناك بعض الأحداث المؤسفة التي جرت اليوم في ساحات التظاهر، وقد تم التوجيه بالتحقق من ملابساتها، للتوصل الى معرفة ما جرى على ارض الواقع، ومحاسبة اي مقصر او معتدي".

وقال أن "استفزاز القوات الامنية لغرض جرها الى مواجهة هو امر مدفوع من جهات لا تريد للعراق ان يستقر".

وتابع "كلنا ندرك الصعوبات المعيشية التي يمر بها ابناء شعبنا، والتي تحاول هذه الحكومة مع عمرها القصير ان تعالجها في ظل ظروف اقتصادية وصحية استثنائية، ولا يمكن ان نلوم مواطن على التعبير عن رأيه بشكل سلمي يخلو من الاستفزاز او افتعال الصدام مع القوات الأمنية".

واشار إلى ان "المتظاهرين هم اخوتنا وابناؤنا مثلما القوات الامنية المكلفة بحمايتهم.



والاعتداء على اي من الطرفين امر سنحقق به، ولا يمكن السكوت عنه".

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