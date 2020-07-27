إصابة مستشار الأمن القومي الأميركي بفيروس كورونا

2020/07/27 | 17:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قالت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، إن الفحوص أظهرت إصابة روبرت أوبراين، مستشار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للأمن القومي بفيروس كورونا المستجد.وكتبت مراسلة بلومبرغ، جنيفر جيكوبس، على تويتر أن أوبراين معزول في منزله، ويعمل عن بعد، بعدما أصيب بالفيروس خلال مناسبة عائلية على ما يبدو.انتهى25س

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