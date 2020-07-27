تركيا تواصل القصف واندلاع حرائق بمناطق في اقليم كوردستان

2020/07/27 | 17:16 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يكرر المسؤولون في اقليم كوردستان مطالبتهم بأن تنقل تركيا وحزب العمال الكوردستاني صراعهما من اراضي الاقليم

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