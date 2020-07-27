2020/07/27 | 17:18 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيـر الصناعـة يوجـه بصرف راتـب المعينيـن الجـدد لشهـر تمـوز الحالـي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيـر الصناعـة يوجـه بصرف راتـب المعينيـن الجـدد لشهـر تمـوز الحالـي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).