2020/07/27 | 17:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القانونية النيابيـة لـ/ نينـا / : الفصل بين الاقضية والنواحي المتداخلة جغرافيا هي العقبة الحقيقية في توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/27 | 17:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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