نائبة تصف حلول الكاظمي بشأن الكهرباء بـ “الترقيعية” وتؤكد أنها زادت من معاناة العراقيين

2020/07/27 | 17:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … وصفت عضو لجنة الصحة النيابية، اكتفاء الحسناوي، الاثنين، الحلول التي تتخذها الحكومة الحالية بشأن الكهرباء بـ “الترقيعية”، وفيما أكدت أنها تزيد من معاناة المواطنين، دعت الى تفعيل الاتفاقيات الاستراتيجية مع الصين وألمانيا للنهوض بالبلاد.وقالت الحسناوي، في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمات الاقتصادية والانسانية والصحية والخدمية، وتدهور […]

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