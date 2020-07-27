ديالى.. رجل يقتل زوجته ثم يطلق النار على نفسه

2020/07/27 | 17:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ديالى افاد مصدر محلي في ديالى، اليوم الاثنين، بأن رجلا قتل زوجته ثم أطلق النار على نفسه في أطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة، فيما أقدم مجهولون على نبش قبر أحد المتوفين بكورونا في بعقوبة.وقال المصدر إن "رجلا يبلغ من العمر 69 عاما قتل زوجته باطلاق النار عليها من سلاح مسدس في حي عليبات وسط مركز قضاء الخاص".وأضاف أن الرجل أطلق بعد ذلك النار على نفسه ما أدى لإصابته بجروح، نقل على إثرها للمستشفى، مبينا أن حالته الصحية حرجة، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث.وأشار المصدر إلى أن لم يتضح على الفور أسباب ودواعي الحادث.

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