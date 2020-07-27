الجسر الجوي الأوروبي يسلم مواد تعليمية وحماية شخصية لليونيسف في العراق

2020/07/27 | 17:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وصلت طائرة خاصة مستأجرة من الاتحاد الأوروبي إلى بغداد، يوم أمس تحمل 27 طنا من مواد الإغاثة الأساسية لليونيسف.نقلت الطائرة، التي أقلعت من مدينة ليون الفرنسية صباحا وهبطت في مطار بغداد الدولي مساء اليوم نفسه، معدات ومواد تعليمية للأطفال من الفئات الضعيفة، تم الحصول عليها بدعم من حكومتي ألمانيا وهولندا، كما نقلت معدات […]

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