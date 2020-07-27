حارس الأولمبي يجدد الولاء لعندليب الفرات

2020/07/27 | 17:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن نادي نفط الوسط تجديد عقد حارس مرمى فريقه والمنتخب الأولمبي، مصطفى زهير.وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي فراس بحر العلوم لـ /المعلومة/ إن “إدارة نفط الوسط تسعى للحفاظ على اللاعبين المهمين في الفريق”.وأضاف ان “الإدارة جددت عقد حارس المنتخب الأولمبي مصطفى زهير لتمثيل الفريق في الموسم المقبل”، مشيراً الى ان “الموسم […]

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