مفوضية حقوق الانسان: استخدام العنف ضد المتظاهرين جريمة يحاسب عليها القانون

2020/07/27 | 17:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الاثنين، ان استخدام العنف والاعتداء على المتظاهرين يعد جريمة انسانية يحاسب عليها القانون وعلى الجهات الامنية تحمل مسؤولية ذلك.وقالت المفوضية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “تتابع المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق وخلال الايام الماضية التظاهرات الحاصلة قرب المؤسسات والمباني الحكومية من قبل المواطنين نتيجة عدم الايفاء بالوعود …

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