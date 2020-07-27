وزير الصناعة يوجّه بصرف رواتب المعينين الجدد

2020/07/27 | 17:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز، اليوم الاثنين، بصرف راتب شهر واحد للموظفين الذين تم تعيينهم على ملاك مقر الوزارة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

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