أمانة مجلس الوزراء: لم نصدر قرارًا بشأن تعطيل الدوام

2020/07/27 | 17:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أنها لم تصدر أي قرار بشأن تعطيل الدوام الرسمي

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