2020/07/27 | 17:36 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزيـر الصناعـة والمعـادن يوجـه بصرف راتـب المعينيـن الجـدد لشهـر تمـوز الحالـي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/27 | 17:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيـر الصناعـة والمعـادن يوجـه بصرف راتـب المعينيـن الجـدد لشهـر تمـوز الحالـي) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيـر الصناعـة والمعـادن يوجـه بصرف راتـب المعينيـن الجـدد لشهـر تمـوز الحالـي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).