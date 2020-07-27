الأمور والواجبات المترتبة على الطالب بعد الإنتهاء من الإمتحان الإلكتروني

2020/07/27 | 17:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد عدم اشغال وارباك اللجان الامتحانية والتدريسي بمحاولة الإتصال المتكرر للتأكد من وصول الإجابات من عدمها لآن ذلك من مسؤولية تلك اللجان وسيتصلون هم بالطالب في حال وجود مشكلة.عدم الشعور بالإحباط في حال حدوث مشكلة فنية او تقنية ومعرفة ان هنالك العديد من المحاولات ستتم لاحقا وان ذلك ليس نهاية المطاف حيث سيؤثر ذلك بالتأكيد على بقية الاختبارات.على الطالب ان يعي أن الإمتحانات الإلكترونية هي تجربة جديدة وهي نتاج لظرف عصيب فينبغي عليه ان يكون داعم وساند لها ولإنجاح تلك التجربة وليس العكس وعليه حث نفسه وزملائه على التواصل من خلالها على الرغم من المشاكل والمعوقات.

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