2020/07/27 | 18:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الداخلية يلتقي رئيس شبكة الإعلام العراقي ويؤكد أهمية الدور الذي يؤديه الإعلام الحقيقي القائم على أسس مهنية في تعزيز الأمن الداخلي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/27 | 18:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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