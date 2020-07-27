“إسرائيل” تغلق مطارا مدنيا قرب الحدود اللبنانية على خلفية هجمات حزب الله

2020/07/27 | 18:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أغلقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، الاثنين، مطارا مدنيا صغيرا قرب الحدود اللبنانية استهداف خلية تابعة لحزب الله اللبناني لعجلة إسرائيلية في شبعا.وبحسب إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد جرى “إغلاق مطار روش بينا (رأس الزاوية) شمالي إسرائيل على ضوء التطورات الأمنية على الحدود مع لبنان”.وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه أحبط عملية “تخريبية” […]

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