2020/07/27 | 18:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، اليوم الاثنين، عن منع تقطيع وازالة تجاوزات على اراضي جنوبي غرب العاصمة.وقالت الامانة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “ملاكاتها في دائرة بلدية الرشيد وباسناد مديرية الحراسات في امانة بغداد، قامت برفع وازالة تجاوزات ومعالم التقطيع عن اراضي احدهما زراعية والاخرى حكومية ضمن منطقة شهداء البياع جنوب غرب العاصمة”.واوضحت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامانة تعلن منع تقطيع وازالة تجاوزات على اراضي جنوبي غرب العاصمة وكالة تقدم الاخبارية.

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