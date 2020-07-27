تقرير بريطاني: جونسون مجرد دمية والحكومة يديرها مهندس غزو العراق

2020/07/27 | 18:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لصحيفة ميدل ايست آي البريطانية في تقرير لها ، الاثنين، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مجرد واجهة ودمية بيد رئيس حزب المحافظين وداعية غزو العراق مايكل جوف هو من يقود الحكومة البريطانية .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” حزب المحافظين الجدد قادوا بريطانيا وراء الولايات المتحدة […]

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