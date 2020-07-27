أزمة الكهرباء.. اجتماع

2020/07/27 | 18:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الإثنين، اجتماعًا "استثنائيًا" خصص لبحث أزمة الطاقة الكهربائية، بحضور وزير الكهرباء.

وتدارس الاجتماع الأزمة الحالية في تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين، وسبل إيجاد الحلول السريعة لها، وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي للكاظمي، 27 تموز/يوليو.

وقال الكاظمي خلال الاجتماع، إن "الجهاز الحكومي والخدمي أمام تحديات كبيرة، وقد بدأنا بالفعل بالخطوات الفعّالة لإيجاد الحلول، حيث إن سوء الإدارة والفساد خلال الفترة السابقة أوصلا الكهرباء لهذا الوضع السيّئ".

وأضاف الكاظمي، "إننا لن ندخر أي جهد من أجل تسهيل مهمة وزارة الكهرباء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ورفع المعاناة عنهم، فالعراقي يستحق أن نقدّم له أفضل ما يمكن".

ووجّه الكاظمي، "بالاهتمام الفوري بعمليات الصيانة للشبكة، وعلى مستوى الأحياء السكنية وعبر خطوات استثنائية سريعة للتخفيف عن كاهل المواطنين"، وفق البيان.

كما وجّه، "بتسخير كل إمكانيات الدولة لتجاوز هذه الأزمة، واتخاذ كل ما من شأنه ان يذلل العقبات، ويتخطى الإجراءات البيروقراطية، من أجل خدمة جهود قطاع الكهرباء، وتقديم الخدمة الأمثل للمواطن العراقي".

وتشهد البلاد أزمة كبيرة تتمثل بنقص حاد في مستوى تجهيز الطاقة، بالتزامن مع موجة صيفية لاهبة، ما أشعل الاحتجاجات الموسمية في مدن عدة في وسط وجنوب البلاد.

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