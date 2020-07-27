2020/07/27 | 18:38 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الموارد المائية يوعز بزيادة الاطلاقات من سد الموصل لغرض زيادة توليد الكهرباء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/27 | 18:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الموارد المائية يوعز بزيادة الاطلاقات من سد الموصل لغرض زيادة توليد الكهرباء ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الموارد المائية يوعز بزيادة الاطلاقات من سد الموصل لغرض زيادة توليد الكهرباء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).