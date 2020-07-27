سلسلة توجيهات حكومية في

2020/07/27 | 18:38 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاثنين، اجتماعاً استثنائياً خصص لبحث سبل...

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