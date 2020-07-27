الخالصي: سياسة امريكا في العراق عدوانية لا انسانية

2020/07/27 | 18:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرجع الديني العراقي الشيخ جواد الخالصي ان السياسة الاميركية في العراق تؤكد عدوانية الولايات المتحدة بشأن العراق ولا توجد انسانية في هذا السياق....

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