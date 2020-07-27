وزير الخارجية اللبناني يؤكد حق بلاده في الدفاع عن النفس

2020/07/27 | 18:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكد وزير الخارجية اللبناني، ناصيف حتى، حق لبنان في الدفاع عن نفسه ضد أي اعتداء إسرائيلي، مؤكدا التزام لبنان بقرار مجلس الأمن رقم 1701 بكامل مندرجاته.وفي تصريحات خاصة لشبكة “سكاي نيوز”، اعتبر وزير الخارجية اللبناني أن نشر الجيش الإسرائيلي البطاريات المضادة للصواريخ والمدافع على الحدود الإسرائيلية المحاذية للبنان هو أمر “غير مبرر”.[…]

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