إلقاء القبض على شخص سرق والده في الديوانية

2020/07/27 | 18:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _الديوانية أعلنت جهاز مكافحة الإجرام، اليوم الاثنين، القبض على متهم بسرقة عجلة والده في الديوانية.وقال الجهاز في بيان تلقته "أين نيوز" إنه "بتوجيه مباشر من قبل وكيل وزارة الداخلية تمكنت مفرزة شعبة مكافحة عفك بامرة العقيد حسنين هادي محي، وضابط التحقيق، إضافة الى عدد من المنتسبين، وبمتابعة مدير المكافحة العقيد احمد محمد جاسم من إلقاء القبض على أحد المتهمين".واضاف ان "المتهم اعترف أثناء التحقيق بسرقة عجلة والده نوع ( سورينتو) بيضاء اللون بدون لوحات مرورية".

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