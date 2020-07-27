2020/07/27 | 18:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية قالت صحيفة " ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، إن سلطات مدينة داليان الصينية، قررت اختبار جميع سكانها البالغ عددهم 6 ملايين نسمة، في غضون أيام قليلة، بسبب عودة تفشي فيروس كورونا.وذكرت الصحيفة، أن السلطات تعتزم إنجاز عملية اختبار كل سكان هذه المدينة الساحلية، في غضون أربعة أيام، للكشف عن المصابين بالفيروس، مشيرة إلى أن بعض المناطق من هذه المدينة، سيتم إجراء الاختبار فيها مرتين.ونوهت الصحيفة، أنه في لحظة اتخاذ هذا القرار، تم الكشف عن 12 حالة جديدة للمرض و 14 مريضا يحملون العدوى دون أعراض واضحة.وأشارت الصحيفة إلى أن البؤرة الجديدة لتفشي المرض هي مزرعة لإنتاج المأكولات البحرية.ومن المعروف أيضا أن المصابين بالمرض بدون أعراض في داليان، نقلوا العدوى إلى سبع مدن أخرى في أربع مقاطعات صينية.ووفقا لمعطيات معهد جونز هوبكنز، هناك أكثر من 16.2 مليون حالة مؤكدة للإصابة بالفيروسات التاجية في جميع أنحاء العالم.وتوفي أكثر من 648 ألف شخص بسبب الإصابة بكوفيد-19.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدينة صينية كبرى تختبر جميع سكانها بسبب عودة تفشي كورونا) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدينة صينية كبرى تختبر جميع سكانها بسبب عودة تفشي كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).