الدفاع المدني: خلو المبنى المنهار بالبصرة من اي مواد متفجرة والانقاض ستبقى لنهاية التحقيقات

2020/07/27 | 18:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اعلنت مديرية دفاع مدني البصرة، الاثنين، عن ابقاء انقاض مبنى الملحق الرياضي المنهار في البصرة لحين انتهاء التحقيقات، مؤكدة خلو المبنى من اي مواد متفجرة.وقال مدير عام دفاع مدني البصرة العميد تحسين علي لـ/المعلومة/ ان “مديرية الدفاع المدني انهت الاخلاء ولاتوجد اي جثامين متبقية تحت انقاض المبنى المنهار”.واضاف ان “الدفاع المدني ومن […]

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