نائب بالاتحاد يعلق على اجتماع مسرور بارزاني مع بافل طالباني: سنكون أكثر ثقلاً أمام بغداد

2020/07/27 | 18:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداداعتبر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، صالح فقي، اليوم الاثنين، ان الاجتماع الذي جمع اليوم رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بالرئيس المشترك للاتحاد الوطني بافل طالباني "خطوة ايجابية". وقال فقي في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "القطيعة التي استمرت لأشهر ليست من صالح اقليم كردستان خاصة في ظل الظروف الحالية وامامنا تحديات كبيرة ونحتاج الى وحدة الموقف بين الحزبين الكبيرين"وأضاف أن "وحدة الموقف الكردي تخدم مفاوضات أربيل مع الحكومة الاتحادية في بغداد وتعطيها ثقلا وزخما كبيرا في المرحلة المقبلة باتجاه نيل حقوق الاقليم"من جهة أخرى قال مصدر سياسي ان لقاء اليوم انهى قطيعة طويلة وصراعا سياسي مستمراً وصل ذروته في الأشهر الماضية بعد توجه قوة عسكرية تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني الى منطقة زيني ورتيوبين في حديثه لبغداد اليوم ان "اللقاء اليوم اسفر عن عودة كتلة الاتحاد الوطني الى جلسات برلمان الاقليم والاتفاق على إنهاء المشاكل مع بغداد وان يكون الموقف الكردي موحدا وتأجيل موضوع اللامركزية الإدارية الذي طرحته محافظة السليمانية".

واستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم، الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني والوفد المرافق له.وفي اللقاء، عبّر الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، كمشارك رئيسي في الحكومة، عن "دعم الاتحاد الوطني لحكومة إقليم كردستان"، وقال: "إن الخلافات بين الجهات السياسية يجب أن لا تنعكس على عمل المؤسسات الحكومية، ويتعين على الأطراف جميعاً أن تكون عاملاً مساعداً وأن تتعاون فيما بينها بصدر رحب، وأن تحل خلافتها عبر الحوار".وأضاف: "إن منجزاتنا هي ثمرة الوحدة ورص الصفوف والانسجام، ولذلك نحن نبذل كل جهودنا للمساعدة في تخطي الظروف العصيبة والأزمات".هذا وأشار رئيس حكومة إقليم كردستان إلى أن مواطني الإقليم، وعلى الرغم من تحملهم للصعاب، قلقون من التوترات الداخلية وينتظرون من الأطراف كافة ظروفاً سياسية ملائمة، وقال: "إن حكومة الإقليم هي حكومة إقليم كردستان قاطبةً، ولا بد للأطراف المؤتلفة في التشكيلة الوزارية التاسعة أن تدعم برنامج عمل الحكومة، لكونه برنامجاً مشتركاً لجميع المشاركين في تشكيلتها".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - بغداد

أعلن تحالف عراقيون انتخاب عمار الحكيم رئيساً له فيما صوت على اختيار نائب للرئيس.

وقال بيان مقتضب للتحالف ان "الهيئة القيادية والسياسية تنتخب بالاجماع السيد عمار الحكيم رئيسا لتحالف عراقيون والهيئة العامة لتحالف عراقيون&

بغداد اليوم _ بغداد

نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان مقتضب، اليوم الاثنين، صدور قرار بشأن تعطيل الدوام بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لغاية الآن.

وكان النائب عن محافظة بغداد عباس عليوي، قد دعا السبت الماضي، الحكومة العراقية الى تعطيل

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر مطلع بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيوجه كلمة للشعب اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "رئيس الوزراء سيوجه كلمة اليوم للشعب ويرجح ان تتناول الاحداث التي شهدتها تظاهرات الامس وسط بغداد".

وك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب بالاتحاد يعلق على اجتماع مسرور بارزاني مع بافل طالباني: سنكون أكثر ثقلاً أمام بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب بالاتحاد يعلق على اجتماع مسرور بارزاني مع بافل طالباني: سنكون أكثر ثقلاً أمام بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).