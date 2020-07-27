الكهرباء: سنستورد الطاقة من اقليم كردستان وتركيا وسيبدا ذلك خلال يومين

2020/07/27 | 18:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش، الاثنين، ان الوزارة "ستستورد" الطاقة من اقليم كردستان وتركيا، مبينا ان ذلك سيبدا خلال يومين.

وقال حنتوش في تصريح على هامش لقاءه محافظ النجف لؤي الياسري والنائب عن المحافظة عدنان الزرفي، "بالنسبة لتجهيز الطاقة خلال فترة الصيف فان كافة المحافظات تعاني من التجهيز"، مبينا انه "اليوم كان لدينا لقاء مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لايجاد حلول عاجلة لتجهيز الكهرباء للمواطنين".

واضاف انه "سيتم استيراد 450 ميغاواط من اقليم كردستان و200 ميغاواط من تركيا"، لافتا الى ان "ذلك سيعود بالتحسن في منطقة الفرات الاوسط".

وتابع ان "ازمتنا خلال اقل من شهرين"، موضحا انه "خلال اليومبن القادمين ستبدأ تركيا بتجهيزنا بالطاقة".





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