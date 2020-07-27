"البيت الإيزيدي" يدعو الحكومة العراقية لإخراج "العمال" من سنجار

2020/07/27 | 18:48 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم العشرات من الايزيديين احتجاجا ضد وجود حزب العمال الكوردستاني في سنجار

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