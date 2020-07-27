الموارد المائية تعلن الايعاز بزيادة الاطلاقات المائية من سد الموصل لزيادة توليد الكهرباء

2020/07/27 | 18:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد، الاثنين، عن الايعاز بزيادة الاطلاقات المائية من سد الموصل لغرض زيادة توليد الكهرباء.وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إنه “اشارة لتوجيه رئيس الوزراء، فأن وزير الموارد المائيه اوعز بزيادة الاطلاقات المائية من سد الموصل لغرض زياده توليد الكهرباء دعما للشبكة الوطنية”.

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