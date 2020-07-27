طلبة السادس الاعدادي يطلقون “حملة جديدة” للمطالبة بالتراكمي..ويمنحون الكاظمي مهلة: جلسة الثلاثاء موعدنا!

2020/07/27 | 18:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد اطلق الالاف من طلبة السادس الاعدادي في العراق، حملة جديدة لمطالبة الحكومة باصدار قرار يلزم وزارة التربية باعتماد “المعدل التراكمي” بدل اجراء الامتحانات الوزارية نظرا لمايشهده الموقف الوبائي لجائحة كورونا من تصاعد في البلاد .الى السيد معالي الوزير… نحن طلاب السادس الاعدادي نطالب بالاعتماد على المعدل التراكمي […]

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