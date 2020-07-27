وفاة الفنان خلف ضيدان بعد اصابته بفيروس كورونا

2020/07/27 | 18:54 - المصدر: سكاي برس

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وفاة الفنان العراقي خلف ضيدان بعد معاناته مع المرض المستجد فيروس كورونا...

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