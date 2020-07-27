شملت المقابر والاضاحي واخرى ..السليمانية تصدر جملة قرارات خاصة بالعيد

2020/07/27 | 18:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/السليمانية أصدرت اللجنة العليا لعمليات السليمانية، الاثنين، جملة من القرارات الخاصة بعيد الأضحى.وذكرت اللجنة في بيان، انها”قررت منع التجمعات، والزيارات، كما أكدت على التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، ونشر الوعي الصحي، ضمن عطلة العيد”.ومن ضمن القرارات التي أصدرتها المحافظة، منع زيارة المقابر، والزيارات، والاحتفالات وإحياء المناسبات بأنواعها السارة والمحزنة.وشددت اللجنة على ذبح الأضاحي، ضمن مجازر اللحم، وبهذا الهدف يسمح لمجازر اللحم، فتح أبوابها لاستقبال المواطنين، ضمن أيام العيد، شريطة الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، وبإشراف المديرية المعنية.كما منعت اللجنة، ذبح الأضاحي في الشوارع والأزقة، والأحياء، والأماكن العامة، بشكل نهائي.وحثت اللجنة علماء الدين الإسلامي، وأئمة المساجد، والمؤذنين، على دعوة المواطنين من خلال مكبرات الصوت في المساجد، في أوقات الصلاة، إلى الالتزام بالإجراءات الصحية، الوقائية.وبحسب بيان اللجنة العليا لعمليات السليمانية، يمنع دخول السياح، عبر الحدود الفاعلة، لمحافظة السليمانية، من محافظات إقليم كردستان، والعراق، وإيران.

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