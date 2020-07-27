صحة المثنى تعلن التوزيع المناطقي للإصابات الجديدة بكورونا

2020/07/27 | 18:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلنت دائرة صحة المثنى النوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة وعددها ( 100 ) إصابة.الوفيات الجديدة : ( 2 )مناطق الإصابةالسماوة ( 65 )( البساتين الشرقية – حي النصر – حي الضباط – حي الحسين – اسكان الدوح – منطقة ٣٦ – الاسكان – حي الصدر – حي العسكري – حي الجمهوري- حي الرسالة – منطقة ابو جويلانه – الغربي – ال معالي – حي الشهداء – بساتين محمد علي – الشرقي – القشلة – حي المثنى – حي المعلمين – الخشابة – حي موسى الكاظم – حي الامير – حي السياسيين )الرميثة ( 27 )( الجلابطة – حي عبد العباس – العارضيات – الشهداء – العسكري – الملعب – الغربي – ال جليل – ال عذار – الجديدة – الجزرة – الطبر – ابو شريش )الوركاء ( 4 )( البيضة – ابو عواني – السوالم )الخضر ( 4 )( ال بو ريشة )تسجيل الشفاءخروج ( 110 ) حالة شفاء في عموم المحافظة.نؤكد على أهلنا في محافظة المثنى كافة على الإلتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة ..حفاظا على سلامة الجميع..ومنها ، تقليل الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى والتباعد الجسدي عن الآخرين مسافة مترين وتجنب الاماكن المزدحمة وعدم المصافحة والتقبيلو كذلك الإلتزام بعدم لمس الوجه ولبس الكمامة عند الخروج من المنزل واستعمال معقمات الأيدي دائما لمنع انتقال العدوى.

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