إئتلاف العبادي يدعو الحكومة للتركيز على مهامها الانتقالية والابتعاد عن سياسة قمع التظاهرات

2020/07/27 | 18:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، اليوم الاثنين، الحكومة بإعادة التركيز للقيام بمهامها الإنتقالية والتهيئة للإنتخابات، والإبتعاد عن إعتماد القمع كسياسة بالتعامل مع مطالب المتظاهرين السلميين وقال المكتب الاعلامي للإئتلاف في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “يدين ائتلاف النصر المواجهات التي طالت المتظاهرين بساحة التحرير”، مطالبا بتحقيق وتوضيح رسمي يفسر ما حدث، ومحاسبة المسؤولين وقبلهم …

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