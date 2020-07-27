إيران تستبعد نجاح أمريكا في تمديد الحظر التسليحي المفروض عليها

2020/07/27 | 18:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..استبعدت إيران، اليوم الاثنين، أن تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من تمديد حظر التسليح المفروض عليها، من خلال الضغط الذي تمارسه على أعضاء مجلس الأمن.ورد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي التي زعم فيها أنه يضمن تمديد الحظر التسليحي على إيران، قائلا “الأمريكيون لن يتخلو عن أية محاولة […]

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