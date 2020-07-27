طبابة الحشد توضح موقفها من التوجيه الصادر بخصوص دفن ضحايا كورونا

2020/07/27 | 19:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكدت مديرية الطبابة في معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين بهيئة الحشد الشعبي، الاثنين، استمرارها بتجهيز ودفن ضحايا فيروس كورونا، مشيرة الى امتثالها لتعلميات وتوجيهات وزارة الصحة الصادرة في كتابها الاخير.واوضحت المديرية في بيان، تلقته /المعلومة/ إ ن “ما يتعلق بكتاب وزارة الصحة يوم الأحد 26 / 7 / 2020 والذي جاء إلحاقا بالكتب […]

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