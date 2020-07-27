2020/07/27 | 19:02 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: واجب الحكومة وأجهزتها الأمنية حماية التظاهرات السلمية والاستماع لمطالبهم) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: واجب الحكومة وأجهزتها الأمنية حماية التظاهرات السلمية والاستماع لمطالبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).