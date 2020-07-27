الكاظمي يوجه بتقصي الحقائق وتقديم النتائج بشأن احداث امس خلال مدة أقصاها 72ساعة

2020/07/27 | 19:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بتقصي الحقائق بشأن الاحداث التي جرت في تظاهرات يوم امس، وتقديم النتائج خلال مدة أقصاها اثنتين وسبعين ساعة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، عقد في مقر …

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