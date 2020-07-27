العبودي: التعليم الإلكتروني من ركائز التدريس في المرحلة المقبلة

2020/07/27 | 19:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، أن التعليم الإلكتروني من ركائز وآليات طرائق التدريس في المرحلة المقبلة.

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