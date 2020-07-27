الطاقة الدولية تدخل على خط العراق.. الاصلاحات ستسهم في بلاد أكثر استقراراً

2020/07/27 | 19:09 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن العراق يمكنه إنهاء حرق الغاز الذي يقوض اقتصاد...

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