الكاظمي يحدد 72 ساعة لكشف حقيقة أحداث ساحة التحرير

2020/07/27 | 19:43 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الاثنين، في مقر وزير الداخلية، اجتماعاً مع القيادات الأمنية، بحضور وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني، وحدد 72 ساعة لوصول نتائج تقصي

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